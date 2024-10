"Aumentámos o fornecimento de gás à China. Este ano, iremos bombear mais mil milhões de metros cúbicos do que o estipulado nos contratos", afirmou Vitali Markelov, citado pela agência noticiosa oficial russa TASS.

O responsável acrescentou que a Gazprom aumentou significativamente os fornecimentos ao país asiático depois de ter reduzido o fornecimento de gás à Europa.

Anteriormente, o consórcio de gás russo e a empresa chinesa CNPC concordaram em antecipar para dezembro a capacidade total do gasoduto Power of Siberia, uma infraestrutura concebida para bombear até 38 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano.

O Power of Siberia é o maior sistema de transporte de gás do leste da Rússia, que nos próximos anos planeia exportar até 48 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano para a China com a implementação de uma nova rota a partir do extremo leste do país.

JPI // CSJ

Lusa/Fim