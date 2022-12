O preço do gás natural está há quatro sessões a negociar em baixa, acumulando uma descida de 27,6%.

Na sessão de hoje, oscilou entre um máximo de 99,75 euros por MWh e um mínimo de 96,3 euros. Na terça-feira, tinha encerrado a valer 106,9 euros.

No passado dia 11 de novembro, o último dia em que tinha encerrado abaixo de 100 euros por MWh, o gás natural tinha ficado em 97,5 euros, segundo a agência Efe.

Os ministros da Energia da União Europeia (UE) alcançaram na segunda-feira em Bruxelas um acordo para estabelecer um limite máximo para o preço do gás importado, de 180 euros por MWh.

O compromisso em torno do mecanismo de correção do mercado do gás, para o qual era necessária uma maioria qualificada, foi alcançado ao fim de várias semanas de negociações com o voto contra da Hungria e as abstenções de Países Baixos e Áustria, tendo todos os restantes Estados-membros votado a favor, indicaram fontes europeias.

