G7 mobiliza 19.800 milhões de dólares para apoiar finanças da Ucrânia

Os países do G7 comprometeram-se hoje a mobilizar 19.800 milhões de dólares (18.700 milhões de euros) para apoiar as finanças da Ucrânia, de acordo com uma declaração conjunta depois de uma reunião dos ministros das Finanças na Alemanha.