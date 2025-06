Perante a inexistência de um comunicado final conjunto, que demonstre um consenso sobre questões fundamentais com os Estados Unidos, o primeiro-ministro canadiano Mark Carney, anfitrião da 51ª cimeira do grupo das sete nações mais industrializadas do mundo, esforçou-se, durante a conferência de imprensa final, por dissipar as dúvidas dos meios de comunicação social sobre o nível de consenso que existiu com o Presidente dos EUA, Donald Trump, durante os dois dias da cimeira, sobre questões como o conflito na Ucrânia.

Carney foi confrontado com várias perguntas sobre as razões da ausência de uma declaração conjunta sobre a Ucrânia, sobretudo depois de G7 ter emitido, na segunda-feira à noite, um texto sobre o conflito no Médio Oriente, no qual o grupo manifestava apoio incondicional a Israel e culpava o Irão pela guerra.

"Não houve nenhum problema [com o Presidente Trump]. Temos uma declaração, a do presidente do G7. Claro que ontem à noite houve uma série de acontecimentos trágicos no Médio Oriente, por isso era mais importante emitir uma declaração do G7 sobre isso", justificou Carney.

Confrontado com a insistência dos meios de comunicação social, o primeiro-ministro canadiano negou repetidamente que a pressão dos Estados Unidos tenha sido a razão pela qual a Ucrânia não recebeu o mesmo tratamento que Israel.

"Os Estados Unidos apoiaram-no. Os líderes expressaram o seu apoio ao Presidente Trump pelos seus esforços", repetiu Carney, referindo-se à declaração do presidente do G7, emitida no final da cimeira, em vez do tradicional comunicado conjunto.

A declaração do presidente do G7, redigida por Carney, refere que os líderes do grupo "expressaram o seu apoio aos esforços do Presidente Trump para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Reconheceram que a Ucrânia se comprometeu com um cessar-fogo incondicional e concordaram que a Rússia precisa de fazer o mesmo".

"Os líderes do G7 estão determinados a explorar todas as opções para exercer a máxima pressão sobre a Rússia, incluindo sanções financeiras", acrescenta o texto.

Mas o regresso antecipado e inesperado de Trump a Washington, depois de apenas um dia de trabalho em Kananaskis e poucas horas antes da reunião agendada com o Presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, pouco convenceu muitos meios de comunicação social.

O mesmo aconteceu com a saída antecipada de Zelenski da cimeira, apenas algumas horas após a sua chegada.

No que diz respeito à situação no Médio Oriente, a declaração do presidente do G7 refere que os líderes do grupo reafirmaram o "direito de auto-defesa" de Israel, o compromisso de que o Irão nunca adquirirá armas nucleares e associaram o desanuviamento do conflito entre Telavive e Teerão a um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A declaração de Carney refere ainda a "importância de relações construtivas e estáveis com a China", apelando ao gigante asiático para que evite "distorções do mercado e excesso de capacidade prejudicial".

"Os líderes discutiram as preocupações contínuas sobre as atividades desestabilizadoras da China nos mares da China Oriental e do Sul, bem como a importância de manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan", refere o texto.

