Fundador do Fórum Económico Mundial demite-se do cargo de presidente

Genebra, 21 abr 2025 (Lusa) - O fundador do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, demitiu-se do cargo de presidente e membro do Conselho de Administração da organização com efeitos imediatos, virando uma página na história da instituição conhecida pela reunião anual de Davos, na Suíça.