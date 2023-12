Segundo fonte oficial do Metro do Porto, na segunda-feira iniciar-se-á a passagem, nas horas de ponta, de 12 veículos por hora e sentido, o que significa uma frequência de passagem de cinco minutos, ao contrário dos atuais seis.

No dia 06 de dezembro, o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, tinha dito aos jornalistas, numa visita à obra de extensão da linha Amarela entre Santo Ovídio e Vila d'Este, que era intenção da empresa avançar para esta frequência em janeiro, mas a implementação da medida foi antecipada.

Assim, a frequência de passagem na linha aumentará ainda antes da entrada ao serviço comercial da extensão da linha Amarela até Vila d'Este, prevista para abril, depois da conclusão das obras no final deste ano.

"Depois vamos passar para 14 [veículos por hora e sentido, frequência de passagem de 04:12 minutos], e aquilo que nós desenhamos em termos de oferta são 16 veículos por hora e sentido [frequência de 03:45 minutos] até Santo Ovídio, e depois uma rutura de frequência com oito veículos por hora e sentido [frequência de 07:30 minutos] até Vila d'Este", explicou aos jornalistas Tiago Braga.

Em agosto, o presidente da Câmara de Gaia disse que estará a preparar, até fevereiro, o tráfego da Avenida da República para o aumento de frequências do Metro do Porto, através de mudanças na semaforização e eventuais supressões de cruzamentos da linha.

"Estão em curso todos os estudos de mobilidade para assegurar maior velocidade no trajeto. Em alguns casos, isso passa pela alteração da temporização dos semáforos, noutros passará por eventuais supressões de cruzamentos, sempre no benefício do transporte público", disse então Eduardo Vítor Rodrigues à Lusa.

JE // MSP

Lusa/Fim