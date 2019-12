Frente Comum abandona negociações indignada com aumentos propostos pelo executivo

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública abandonou hoje as negociações com o Governo sobre as medidas a incluir no próximo Orçamento do Estado (OE), indignada com os aumentos salariais de 0,3% propostos pelo executivo.

economia

Lusa

economia/frente-comum-abandona-negociacoes-indignada_5df365477cf645796c53dd97