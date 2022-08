Segundo informou a Europa 1, as negociações sobre o aumento de gás e gás liquefeito procedente do país africano não estão ainda fechadas, mas vão intensificar-se nas próximas horas.

Apesar de não constar da agenda oficial da visita do Presidente Emmanuel Macron à Argélia qualquer acordo para fornecimento do gás, as negociações estão a decorrer após a visita.

Na comitiva do Presidente Macron na visita a Argel e Oran estava a presidente executiva (CEO) da Engie, Catherine McGregor, que se reuniu com o ministro argelino da Energia e Minas e com a Sonatrach, empresa argelina de petróleo e de gás.

A Engie é detida pelo Estado francês em 23%.

