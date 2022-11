"O apoio visa reforçar a base macroeconómica da Guiné-Bissau e é uma marca de confiança" no país, afirmou o embaixador de França no final da assinatura do acordo de disponibilização do apoio financeiro com o ministro das Finanças guineense, Ilídio Té.

Segundo Terence Wills, o apoio visa também demonstrar que a França está a trabalhar "diretamente com o Governo" guineense, porque a consolidação macroeconómica é "importante para atrair investidores".

O embaixador anunciou também para setembro a abertura da nova escola francesa na Guiné-Bissau, que terá ensino em francês, inglês e português, e a formação de agrónomos para apoio ao desenvolvimento do setor agrícola.

Referindo-se à crise mundial, o diplomata disse que é "uma oportunidade para a Guiné-Bissau mudar o seu modelo económico" e aumentar a sua produção agrícola, não só para a sua autossuficiência alimentar, mas também para exportar para os países vizinhos.

O ministro das Finanças guineense, Ilídio Té, salientou que o apoio de França mostra que o país está "numa mudança de paradigma".

O governante recordou que desde o conflito político-militar de 1998/1999 que a relação diplomática entre os dois países não estava "tão dinâmica".

"A Guiné-Bissau está numa fase diferente na sua credibilidade internacional", afirmou, salientando que aquela credibilidade também está relacionada com o facto de o país estar a trabalhar com o Fundo Monetário Internacional.

Segundo o ministro, é "chegado o momento de pensar na Guiné-Bissau" e deixar de lado as "questões partidárias", porque o desenvolvimento é para todos os guineenses.

