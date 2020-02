Forças Armadas de Cabo Verde com 30 oficiais superiores para mil operacionais As Forças Armadas cabo-verdianas contam com 30 oficiais superiores para um efetivo total que ronda os mil operacionais, entre Guarda Costeira e Guarda Nacional, segundo a lista nominal dos militares do Quadro Permanente (QP), publicada este mês. economia Lusa economia/forcas-armadas-de-cabo-verde-com-30-oficiais-_5e4146d584a13912995851dc





A lista, de 07 de fevereiro e à qual a Lusa teve hoje acesso, destina-se a enquadrar os elementos do QP -- militares de carreira -- ao novo Estatuto dos Militares, que entrou em vigor em 31 de janeiro e que vai permitir atualizar os salários nas Forças Armadas, mais de 20 anos depois.

O documento, publicado pelo Ministério da Defesa, refere que com o posto de major-general (categoria de oficiais generais) consta apenas um militar, no caso o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA), Anildo Morais.