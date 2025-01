"Na área do euro, espera-se que o crescimento recupere, mas a um ritmo mais gradual do que o previsto em outubro, com as tensões geopolíticas a continuarem a pesar sobre o sentimento", indica o FMI, na atualização das previsões económicas divulgada hoje.

A instituição nota que se perspetiva um dinamismo mais fraco do que o esperado, especialmente na indústria transformadora, o que aliado com a incerteza política explica a revisão em baixa de 0,2 pontos percentuais, para 1% em 2025.

Já em 2026, o crescimento deverá acelerar para 1,4%, ajudado por uma procura interna mais forte, "à medida que as condições financeiras se flexibilizam, a confiança melhora e a incerteza diminui um pouco".

Ainda assim, esta previsão para o próximo ano também representa uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais face às estimativas de outubro.

Dentro da Zona Euro, as previsões para Alemanha e França também se agravaram relativamente a outubro, numa altura em que ambos experienciam uma crise política, com elevada incerteza, e também um abrandamento económico.

O FMI projeta uma contração da economia alemã de 0,2% em 2024 e uma recuperação para um crescimento de 0,3% em 2025 e 1,1% em 2026, enquanto para França estima um crescimento de 0,8% em 2025 e 1,1% em 2026.

