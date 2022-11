"O corpo técnico do FMI chegou a acordo com as autoridades da Guiné-Bissau sobre um programa a médio prazo a apoiar por recursos do FMI de cerca de 36,3 milhões de dólares [35,4 milhões de euros] ao abrigo da Facilidade de Crédito Alargado", afirmou o chefe da missão do corpo técnico, José Gijon.

O programa de 36 meses que visa apoiar as políticas económicas da Guiné-Bissau ainda está sujeito à aprovação da direção do FMI e apreciação pelo seu Conselho de Administração.

