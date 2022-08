"As restrições de financiamento a Moçambique diminuíram substancialmente com o acordo de crédito de 456 milhões de dólares (457 milhões de euros) com o Fundo Monetário Internacional (FMI)", refere-se na nota da Fitch.

A Fitch espera que o acordo dê 'luz verde' a outras formas de "financiamento concessional de parceiros multilaterais, incluindo o Banco Mundial, após anos de acesso restrito a fontes externas de financiamento após o escândalo das dívidas ocultas de 2016".

A agência prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) "acelere para 7,7% em 2024 e permaneça alto até 2026".

"Esperamos que o programa do FMI sirva como uma âncora política para a consolidação fiscal gradual e o fortalecimento da capacidade institucional, fornecendo suporte adicional para a redução da dívida", acrescenta-se na nota.

Apesar da melhoria do 'rating', Moçambique mantém-se no nível de "risco substancial" e tem por resolver fragilidades estruturais, riscos de segurança - nomeadamente em Cabo Delgado - e vulnerabilidades a fenómenos atmosféricos extremos, sublinha.

O nível de CCC, três níveis acima do Incumprimento Financeiro ('default'), significa que "o 'default' é uma possibilidade real", segundo a metodologia desta agência de 'rating' detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solutions.

LFO (MBA) // VM

Lusa/Fim