Fim de comissões no MBWay, empréstimos e prestações bancárias ratificado na COF

A Comissão de Orçamento e Finanças do parlamento ratificou hoje as votações do Grupo de Trabalho que acabam com comissões bancárias no MB Way, na rescisão e renegociação de crédito e, em novos contratos, o fim do processamento de prestação.