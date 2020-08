De acordo com o mais recente relatório e contas do Ecobank Cabo Verde, a que a Lusa teve hoje acesso, os resultados de 2019 permitiram recuperar "todo o capital perdido desde o lançamento" do banco.

Fundado em 1985, no Togo, o Ecobank Transnational Incorporated é um grupo bancário pan-africano presente em 36 países daquele continente e o segundo maior banco em África, tendo a filial em Cabo Verde iniciado atividade em julho de 2009.