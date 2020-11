O carvão é o principal produto de exportação de Moçambique, mas a procura caiu a pique nos mercados asiáticos, reflexo do abrandamento da economia global.

No terceiro trimestre, o transporte de carvão no corredor do norte situou-se em 1,3 milhões de toneladas, "representando uma redução da ordem de 40% em relação ao mesmo período do ano passado", anunciou a Nacala Logistics.