Os dados fazem parte da última Síntese de Conjuntura Económica publicada pelo INE e mostram sinais de recuperação em relação ao impacto da pandemia de covid-19.

Os dados relativos a transportes fazem parte dos indicadores de atividade económica, em que se inclui também o movimento de hóspedes que cresceu 37% em termos homólogos no segundo trimestre - sendo que mais de metade dos utilizadores foram hóspedes tradicionais.

As dormidas tiveram um crescimento na ordem de 36% em relação ao mesmo período de 2020.

Noutro indicador, registou-se um aumento de 10% na faturação total de energia face ao segundo trimestre de 2020.

Os dados detalhados agora divulgados surgem depois de o INE já ter anunciado que a economia moçambicana - o Produto Interno Bruto (PIB) - cresceu 1,97% entre abril e junho quando comparada com o período homólogo de 2020.

O crescimento do PIB acumulado do primeiro semestre de 2021 é de 1,05%.

Os indicadores de investimento no segundo trimestre, também incluídos na síntese publicada pelo INE, dão sinais diferentes em termos homólogos.

A importação de equipamentos teve um acréscimo de 41% - só a importação de veículos cresceu 88% -, a venda de cimento nacional também subiu, com um acréscimo de 47%, mas o volume de carvão vendido caiu 65% e alumínio desceu 7%.

No final das contas do segundo trimestre deste ano, o INE estima que as receitas totais do Estado tenham aumentado "ligeiramente, cerca de 11%, relativamente ao trimestre homólogo de 2020".

Os impostos sobre o rendimento são responsáveis por 47,4% da receita, seguindo-se os impostos sobre bens e serviços (36,3%), o imposto sobre o comércio externo (6,2%) e outros impostos (10,1%).

Moçambique tem um total acumulado de 1.903 mortes por covid-19 e 150.018 casos, dos quais 97% recuperados e 44 internados.

LFO // VM

Lusa/Fim