Em comunicado, a Filda afirma que o certame, que decorreu entre 23 e 28 de julho, na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, com foco na segurança alimentar e parcerias internacionais, "encerrou com um sucesso assinalável".

O evento contou com a visita de entidades governamentais de Angola e de representantes dos países participantes, dos quais se destaca a do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, "reforçando as parcerias internacionais e o compromisso de Angola com a diversificação económica e o desenvolvimento sustentável".

"O evento registou mais de 80 mil visitantes e atraiu mais de 1.771 empresas de diversos setores e países, consolidando a posição de Angola como um centro atrativo para negócios internacionais", sublinha-se na nota.

A participação internacional contou com 22 empresas portuguesas, 16 do Brasil, 13 da Itália (cujas trocas comerciais entre os dois países ultrapassaram os 840 milhões de euros, no primeiro semestre deste ano), destacando-se também o Canadá, Estados Unidos da América, China, Alemanha, Bielorrússia, Indonésia e Coreia do Sul.

"A Filda 2024 serviu como plataforma para discussões críticas sobre logística, certificação e instrumentos financeiros, fundamentais para o fortalecimento da segurança alimentar e para a promoção da qualidade dos produtos angolanos", realça.

