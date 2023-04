A feira, que vai ser inaugurada às 10:00 de quinta-feira, com a presença da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, decorre até 01 de maio, no Parque de Feiras e Exposições de Estremoz, no distrito de Évora.

Organizada pela Câmara Municipal e, na área da pecuária, pela Associação de Criadores de Ovinos da Região de Estremoz (ACORE), a feira, com entradas gratuitas apenas na área expositiva, pretende contribuir para o desenvolvimento económico e promoção turística da região.

Expositores de setores tão distintos como a pecuária, agricultura, artesanato, maquinaria agrícola, produtos regionais, comércio, indústria e serviços participam na FIAPE, "um dos maiores eventos a sul do Tejo", estando prevista a visita ao certame da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no sábado, segundo a organização.

Com o espaço destinado a expositores "completamente preenchido", a FIAPE agrega a 39.ª edição da Feira de Artesanato de Estremoz, "uma das mais conceituadas a nível nacional", com a participação de 142 artesãos, de várias localidades, realçaram os organizadores.

O presidente da Câmara de Estremoz, José Daniel Sádio, disse hoje à agência Lusa, que a organização pretende que "esta seja a melhor FIAPE de todos os tempos", contando com "mais de 500 expositores", um número recorde no certame, argumentando que "estão criadas todas as condições" para que isso aconteça.

"Já o ano passado aumentámos a área expositiva e este ano voltámos a fazê-lo", realçou o autarca, acrescentando que a feira conta com a participação de produtores nacionais e internacionais, empresários e agricultores.

Relativamente à Feira de Artesanato, o autarca referiu que vai "igualmente superar todas as expectativas", com "mais expositores e artesanato de Portugal Continental e ilhas", promovendo também o artesanato local, como os Bonecos de Estremoz, em barro, cuja produção foi classificada como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, e a olaria, que está em fase de recuperação.

Quanto à animação noturna, José Daniel Sádio adiantou que a organização apostou "num cartaz de excelência com a presença de artistas de renome nacional, mas também com bandas e artistas locais".

"Esperamos conseguir ultrapassar o número de 40 mil visitantes do ano passado", salientou o presidente do município.

O setor da pecuária, de acordo com a ACORE, conta com várias atividades e a participação de 160 criadores de gado, cerca de mil animais, sobretudo ovinos, caprinos, bovinos e equinos, e 30 associações do setor.

Os sete concursos nacionais de ovinos e bovinos de diversas raças são um dos atrativos do certame, considerado uma "referência no setor agrícola nacional", segundo a ACORE.

Além da pecuária, outros dos 'ingredientes' são a exposição e venda de produtos regionais - enchidos, queijos, doçaria, mel, vinho e azeite -- e a gastronomia tradicional.

Na vertente musical, o cartaz de espetáculos inclui concertos com grupo RAYA, Ivandro e DJ Foksen, na quinta-feira, Os Raiz, Pedro Abrunhosa e DJ Christian F, na sexta-feira, Dezalinhados-Filarmónica Rock Show, D.A.M.A e DJ André Gaspar, no sábado, e Baila Maria, Marisa Liz, KURA e djs MDK, no domingo.

O programa inclui outras iniciativas, como atuação de bandas filarmónicas e grupos de dança, uma corrida de toiros, no sábado, discotecas e uma tarde dedicada ao Alentejo, no dia 01 de maio, que inclui folclore, cante e atuação de grupos de música locais.

TCA // VAM

Lusa/Fim