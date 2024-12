"A Fed irá baixar as taxas de juro em 25 pontos base (p.b.) na reunião de dezembro, colocando os fed funds no intervalo 4,25%-4,50% e completando os primeiros 100 pontos base [p.b.] de cortes no ciclo de flexibilização monetária iniciado em setembro", antecipa o BPI Research, numa nota de análise.

Existe também a expectativa de que "a Fed adote um tom mais cauteloso na sua estratégia de flexibilização monetária nos próximos meses".

A Allianz GI também salienta que "o mercado espera um novo corte de 25 p.b. na principal taxa dos fundos federais", numa antecipação da reunião, ainda que admitindo que "a orientação futura do banco pode sugerir menos cortes nas taxas", ou até que surjam mais tarde, "pelo menos em relação ao que era esperado há algumas semanas".

Os analistas da financeira ING acreditam igualmente que a Fed deve cortar os juros em 25 pontos base, mas também que pode sinalizar um caminho mais lento daqui em frente, nomeadamente tendo em conta as intenções políticas anunciadas por Donald Trump.

"Com a inflação a permanecer firme e o Presidente eleito Trump com o objetivo de fortalecer o desempenho do crescimento dos EUA, a Fed está pronta para sinalizar um perfil de flexibilização de política mais cauteloso para 2025", lê-se na nota.

Na reunião de novembro, a Fed reduziu as taxas em 25 pontos base para um intervalo de 4,50% a 4,75%, tal como amplamente esperado.

Como destaca a Xtb, "desde a redução da taxa de juro pela Fed em novembro, os dados relativos à inflação nos EUA têm estado alinhados com as expectativas, aumentando a confiança de que a inflação continua numa trajetória descendente", pelo que a estimativa é que "a Fed efetue um corte de 25 p.b. na taxa na reunião de dezembro".

