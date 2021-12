Segundo as previsões divulgadas hoje após uma reunião do seu comité de política monetária, o banco central norte-americano aponta para uma inflação de 5,3% em 2021 e de 2,6% em 2022. Estas previsões superam as divulgadas em setembro, quando a Fed antecipava uma inflação de 4,2% este ano e de 2,2% no próximo.

Para conter a subida da inflação, a instituição pondera cessar as compras de ativos a partir de março, ou seja, três meses antes do que estava previsto inicialmente.

Depois, poderá subir as taxas de juro de referência, com os seus responsáveis a mostrarem-se unânimes para lançar esse movimento em 2022. A maioria antecipa que possa haver três subidas.

EO // MSF

Lusa/fim