A Fed decidiu hoje manter os juros inalterados, naquela que foi a primeira reunião após Donald Trump tomar posse como Presidente dos Estados Unidos, com Jerome Powell a recusar comentar declarações do governante, na conferência de imprensa após a reunião.

O Presidente dos EUA disse, na semana passada, no Fórum Económico em Davos que iria exigir uma descida das taxas de juro, mas Jerome Powell, líder da Fed, disse que não teve contacto direto com Trump e não quis fazer comentários sobre estas declarações, apontando que tal não seria "apropriado".

Questionado sobre o impacto das políticas de Trump nas perspetivas económicas e na decisão de política monetária, Powell salientou que a Fed "está no modo de esperar para ver que políticas vão ser aplicadas".

"Não sabemos como será a política orçamental, ainda não vimos muito" e serão necessários mais detalhes para fazer uma avaliação, apontou.

O responsável assumiu, ainda assim, que a Fed está a analisar as ordens executivas que têm sido assinadas por Trump à medida que são disponibilizadas e que vai alinhar as políticas tendo em conta os possíveis impactos.

As taxas de referência do banco central norte-americano mantiveram-se, assim, inalteradas no intervalo de 4,25%-4,5%, tal como já era antecipado pelos mercados e pelos analistas.

