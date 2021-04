FAO está a apoiar com meios técnicos luta contra praga de gafanhotos no sul de Angola

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) está a apoiar Angola, com assistência técnica, no combate à praga de gafanhotos, que algumas províncias do sul do país enfrentam desde outubro de 2020.