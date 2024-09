"Fomo-nos apercebendo que o capital necessário era bastante superior ao que tínhamos no início e fomos à procura. Isso faz com que estejamos a abrir esta ronda a investidores privados porque sentimos ao longo do tempo que havia pessoas e entidades interessadas em participar no projeto", afirmou o presidente executivo e 're-founder' da Famel, Joel Sousa, em Lisboa.

Segundo os dados avançados pela marca, a ronda de investimento conta com 2,45 milhões de euros de fundo Novus em parceria com o Banco Português de Fomento, a que se vão juntar investimentos privados.

A nova versão da Famel vai incorporar, sobretudo, componentes europeus, metade dos quais feitos em Portugal.

Paralelamente, a marca quer apostar na inclusão de materiais sustentáveis em futuras versões.

O destaque vai para o renascimento do modelo XF-17, adaptando-a à procura de soluções de mobilidade sustentável.

A Famel foi criada em 1949 como fábrica de aros metálicos, tendo começado a produzir no ano seguinte.

