"A distribuição condicionada de semicondutores na indústria automóvel, que não tinha até ao momento provocado qualquer interrupção na atividade da fábrica de Palmela, obriga agora a cancelar todos os turnos de produção entre os dias 22 e 28 de março", refere um comunicado da fábrica da Autoeuropa, em Palmela, distrito de Setúbal.

A fábrica de Palmela recorda que o Grupo Volkswagen criou uma `task force´ no último trimestre de 2020, precisamente com o objetivo de minimizar o impacto da escassez global de semicondutores nas suas fábricas.

No comunicado, a Volkswagen Autoeuropa refere ainda que iniciou este ano de 2021 a operar na sua máxima capacidade, tendo apenas ajustado os turnos de produção durante duas semanas em função do anúncio do encerramento dos estabelecimentos de ensino.

A empresa prevê retomar a produção no turno da noite, às 00:00 horas do dia 29 de março.

GR // CSJ

Lusa/Fim