"No seguimento da falha técnica ocorrida ao início desta manhã no 'data center' dos Jogos Santa Casa, resultante de um conjunto de episódios técnicos complexos, inesperados e de grande demora na reparação, não foi possível recuperar o funcionamento dos terminais dos mediadores a tempo da aceitação do registo de apostas para o sorteio do Euromilhões desta noite", que tinha um 'jackpot' de 52 milhões de euros, esclareceu a Santa Casa da Misericórdia em comunicado.

A Santa Casa adiantou que "desde o início da tarde que o portal e 'App' dos Jogos Santa Casa estão totalmente operacionais".

"A Santa Casa reconhece o transtorno causado aos seus apostadores e mediadores e apresenta desculpas pelo sucedido, garantindo que está a envidar todos os esforços para resolver o problema durante as próximas horas", refere ainda o comunicado.

