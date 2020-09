"O principal evento do setor energético de Angola organizado pela Africa Oil & Power regressa para a sua segunda edição nos dias 15 e 16 de junho de 2021, os principais protagonistas do setor energético angolano vão convergir no maior evento do ano, com dois dias recheados de debates com especialistas, oportunidades de 'networking' e rondas de negociações", lê-se num comunicado enviado hoje às redações.

Organizado em parceria com a Câmara Africana de Energia, o evento tem o aval do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola, e os organizadores estimam que a exposição "supere o enorme sucesso da sua primeira edição em 2019".