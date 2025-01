As transações de bens aumentam, assim, pelo terceiro trimestre consecutivo, mas menos do que no trimestre anterior (9,7% nas exportações e 7,0% nas importações).

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), estas variações refletem "acréscimos nas transações de bens com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda, sem mudança de propriedade, embora de menor magnitude".

A estimativa rápida trimestral do Comércio Internacional, que integra a informação estatística relativa às trocas comerciais de bens com a União Europeia (Comércio Intra-UE) e os países terceiros (Comércio Extra-UE), tem por base os dados mais recentes disponíveis para todos os meses do trimestre.

