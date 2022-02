"Os dados agora divulgados pelo INE [Instituto Nacional de Estatística] vêm reforçar a robustez e a relevância do setor agroalimentar para a economia e competitividade do país", sustenta a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, citada num comunicado.

Segundo acrescenta, "mantém-se a tendência de crescimento e confirma-se a resiliência que o setor demonstrou, mesmo nos períodos mais difíceis da pandemia".

De acordo com os dados do comércio internacional do Complexo Agroalimentar (CAA) avançados na quarta-feira pelo INE, o setor fechou 2021 com exportações de 7.709 milhões de euros, acima dos 6.920 milhões de euros de 2020.

"Das atividades que compõem o Complexo Agroalimentar regista-se um crescimento em todas as categorias, com a agricultura e as indústrias de produtos alimentares, bebidas e tabaco a crescerem 5,5% e 12,9%, respetivamente, comparativamente com o ano anterior", destaca.

Também apontado é o desempenho do setor dos vinhos, cujas exportações aumentaram 8% em 2021 face a 2020.

Já no que se refere às importações do complexo Agroalimentar, registaram um aumento de 11,3% face a 2020, numa "tendência de crescimento que se verifica após o primeiro ano de pandemia (2020), em que as importações do setor diminuíram 4,8% face a 2019".

