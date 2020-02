Exportações diminuíram e importações aumentaram em Cabo Verde em 2019 As exportações diminuíram 14% e as importações aumentaram 2,7% em Cabo Verde em 2019, relativamente ao ano de 2018, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano. economia Lusa economia/exportacoes-diminuiram-e-importacoes_5e3aaf23e83a5312a73d2fc9





De acordo com os dados provisórios do Comércio Externo, no ano de 2019 as exportações de Cabo Verde representaram 55 milhões de euros, enquanto as importações foram calculadas em 710 milhões de euros.

De acordo com o INE, a Europa continuou a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 96,4% do total das exportações do país.