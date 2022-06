Em vésperas da Grande Prova de Luanda, que se realiza na quinta-feira, o estudo consultado pela Lusa e datado de abril de 2022, revela que o destino lusófono não recuperou a importância que tinha há 10 anos, quando representava cerca de 40% das exportações.

Apenas 2,61% das exportações totais de vinho português tiveram Angola como destino em 2021, atirando o país africano para a 12.ª posição na lista dos destinos de exportação, ocupada nos lugares cimeiros por França (1.º), Estados Unidos da América (2.º) e Reino Unido (3.º).

As exportações de vinho para Angola atingiram cerca de 24 milhões de euros entre janeiro e dezembro de 2021, totalizando 202.142 hectolitros, o que corresponde a um decréscimo de 7,71% em volume e 7,40% em valor, face ao ano transato, revela o documento consultado pela Lusa.

Ainda assim, com uma quota de mercado aproximada de 85%, em termos de valor, Portugal viu o preço médio por litro a aumentar 0,34%, face a 2020, para 1,20 euros, ao contrário do que se vinha verificando desde 2018.

No entanto, sem as categorias do vinho do Porto e Madeira, o preço foi inferior ao do ano anterior (-0,21%).

O vinho de mesa foi a categoria mais exportada, quer em volume (87%), quer em valor (64%), num total de 15,6 milhões de euros, seguindo-se os vinhos certificados (DOP -- Denominação de Origem Protegida e IGP -- Indicação Geográfica Protegida), que cresceram em volume e em valor (20 e 10%, respetivamente).

Alentejo e Douro foram as regiões que exportaram mais vinho, totalizando quase cinco milhões de euros, seguindo-se a Península de Setúbal, Vinho Verde, Lisboa, Dão, Porto, Tejo, Beiras, Bairrada e Madeira/Moscatel.

Em termos percentuais, o vinho do Porto foi a categoria com aumento mais expressivo, tanto em volume (122%) como em valor (116%)

As exportações de vinho 'bag-in-box' tiveram uma quebra significativa de 56%, face ao ano precedente, passando de 2,4 milhões de euros para pouco mais de 1 milhão, enquanto o vinho a granel teve um incremento de 11%, passando de 8,4 milhões de euros para 9,3 milhões em 2021.

A Grande Prova de Vinhos de Portugal em Luanda, que se realiza na quinta-feira, conta com cerca de 250 convidados e 33 produtores inscritos.

O evento é promovido pela ViniPortugal, entidade gestora da marca 'Wines of Portugal', através da qual é feita a promoção internacional do vinho português.

A prova será dividida em dois momentos, um para profissionais (15:00-18:00) e outro para consumidor final (18:00-20:00), sendo apresentada como um evento de promoção dos vinhos portugueses no mercado angolano, para dinamizar o relacionamento entre profissionais e o reforço do posicionamento dos vinhos portugueses junto dos profissionais e consumidores locais.

