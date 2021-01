"O acumulado até novembro ficou-se nos 7,9 mil milhões de euros, representando uma diminuição de 12% face ao período homólogo de 2019, o que significa que entre janeiro e novembro de 2020 as vendas ao exterior caíram cerca de 1,1 mil milhões de euros em relação a 2019", indicou, em comunicado, a AFIA, tendo por base dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Porém, só em novembro, estas exportações registaram uma subida de 6,4%, face ao mesmo mês do ano anterior, para 940 milhões de euros.

Nos primeiros 11 meses do ano, Espanha foi o principal destino das exportações com vendas no valor de 2,379 mil milhões de euros, ainda assim 1% abaixo do registado no período homólogo.

Segue-se a Alemanha com 1,688 mil milhões de euros (-12%), França com 950 milhões de euros (-25,1%) e o Reino Unido com 543 milhões de euros (-31%).

Estes países representaram, no período em causa, 70% do total das exportações portuguesas de componentes automóveis.

"Ainda que o meio envolvente se apresente adverso, as exportações portuguesas têm resistido melhor face à queda da produção automóvel na Europa, que é duas vezes superior [...]. Refira-se, no entanto, que apesar destes resultados mantém-se o clima de imprevisibilidade no mercado, devido às medidas de contenção da covid-19 que os países europeus estão a ser obrigados a tomar", notou a AFIA.

