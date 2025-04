No primeiro trimestre de 2025, Cabo Verde importou 50,5 mil milhões de escudos (458 milhões de euros) de mercadorias e exportou 2,2 mil milhões de escudos (29 milhões de euros), mantendo-se o perfil de país insular importador.

"Os dez principais produtos importados atingiram 73%" do valor do cabaz adquirido ao estrangeiro, numa tabela liderada pelos combustíveis (50%), veículos automóveis (4%) e reatores e caldeiras (4%), anunciou o INE.

O continente europeu "continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 60% do montante total (contra 64% do 1.º trimestre do ano transato), seguido da Ásia/Oceânia (22%), África (11%) e América (7%)", acrescentou.

Em termos de países, Portugal é o fornecedor líder de Cabo Verde, com 23% do total das importações, seguindo-se Itália, Nigéria e Kuwait.

Do lado das exportações, "a Europa continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 95% do total das exportações", concentradas em "preparados e conservas de peixes" (71% das exportações de mercadorias), seguindo-se os selos postais (13%) e com o vestuário e calçado a ocupar parcelas mais reduzidas (5% e 3%, respetivamente).

Ainda segundo o INE, houve uma diminuição das reexportações em 19%, comparativamente ao 1º trimestre de 2024 e o défice da balança comercial diminuiu 1,7% no primeiro trimestre deste ano -- com a taxa de cobertura a aumentar 0,7 pontos percentuais.

LFO // MLL

Lusa/Fim