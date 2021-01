De acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional do passado mês de novembro, nas exportações salienta-se o decréscimo de 'combustíveis e lubrificantes' (-42,9%), enquanto nas importações realçam-se as diminuições de 'material de transporte' (-35,3%), sobretudo 'outro material de transporte' (maioritariamente aviões), proveniente principalmente de França e Alemanha, e de 'combustíveis e lubrificantes' (-47,5%).

O INE destaca ainda os acréscimos de 'fornecimentos industriais' (+6,7% nas exportações e +4,4% nas importações), principalmente nas transações com Espanha.