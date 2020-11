De acordo com o relatório estatístico do INE sobre o comércio externo de Cabo Verde no terceiro trimestre, período marcado pelo início do desconfinamento, após dois meses (abril e maio) de estado de emergência no arquipélago devido à pandemia de covid-19, as exportações caíram naquele período para 1.184 milhões de escudos (10,7 milhões de euros), contra os 1.742 milhões de escudos (15,8 milhões de euros) no terceiro trimestre de 2019 (-32%).

O total das exportações de bens -- não incluem o turismo -- por Cabo Verde de janeiro a setembro, ascende a 3.333 milhões de escudos (30,2 milhões de euros), uma perda de 24% face ao acumulado de 4.387 milhões de escudos (39,8 milhões de euros) no mesmo período de 2019.