Ulisses Correia e Silva falava aos jornalistas à margem de uma visita à ilha, destacando tratar-se de uma "obra estruturante" para o Maio, "com impacto na dinamização da sua economia, na mobilidade e na criação de condições de emprego".

O Governo de Cabo Verde lançou em 07 de setembro de 2018 o concurso público para a expansão e modernização do Porto Inglês, na ilha do Maio, que será complementar ao porto vizinho da Praia, capital, na ilha de Santiago.

"Vai criar todas as condições para que o Maio possa arrancar no seu desenvolvimento", afirmou o primeiro-ministro, assumindo que até dezembro a obra do porto estará concluída, permitindo na prática encurtar "para metade" o tempo de viagem para o porto da Praia.

A ilha do Maio conta com cerca de 7.000 habitantes, sendo a terceira menos populosa do arquipélago e emblemática pela atividade de extração de sal desde o século XVII.

A obra em curso na reabilitação do Porto Inglês é uma das maiores empreitadas públicas em curso no país e está a cargo desde 2019 da Teixeira Duarte, em consórcio com outra empresa portuguesa e uma cabo-verdiana, atribuída por 1.910 milhões de escudos (17,2 milhões de euros).

A obra faz parte do projeto de "Expansão e modernização dos portos Inglês (ilha de Maio) e da Palmeira (ilha do Sal)", de 35 milhões de euros, contando com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) em 50%.

A empreitada, com uma duração contratual estimada de 18 meses, está a ser realizada pelas portuguesas Teixeira Duarte (37%) e SETH Sociedade de Empreitadas (33%), em conjunto com Armando Cunha Cabo Verde SA (30%).

Segundo informação anterior do Governo, as duas empreitadas do projeto financiado pelo BAD vão reforçar o nível de serviço dos portos das ilhas do Maio e do Sal, e "melhorar as condições de vida das pessoas na área de influência direta" da obra.

A melhoria será mais evidente no Maio, onde o BAD irá ainda disponibilizar mais 1,5 milhões de euros para investimentos na estrada de acesso ao porto e num programa de apoio aos jovens e às mulheres da ilha.

Segundo informação da Teixeira Duarte, os trabalhos em curso envolvem a elaboração do projeto de execução e todos os trabalhos de reabilitação da ponte cais existente, execução de cortina de estacas prancha e de quebra-mar, expansão do cais com a execução de uma plataforma roll-on e roll-off sobre estacas de betão, além de trabalhos acessórios de reabilitação de edifícios e acesso rodoviário ao porto.

