Victor Fernandes, que falava à imprensa no final da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, realizada hoje sob orientação do Presidente angolano, João Lourenço, disse que serão privilegiadas as províncias de Malanje, Benguela, Huambo, Bié, Cuanza Sul, Cuanza Norte e Namibe, que estão no plano piloto para o desenvolvimento do comércio rural.

O governante angolano referiu que a par das províncias acima citadas podem também beneficiar aquelas onde haja capacidade produtiva assinalável.

Por outro lado, o executivo angolano vai colocar à disposição dos governos províncias 'kits' de terraplanagem, com vista a reparação e manutenção das vias, sobretudo as que vão facilitar o escoamento da produção agrícola do campo para a cidade.

Em declarações à imprensa, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Marcy Lopes, disse que foram criadas normas que definem os procedimentos de utilização e conservação desses equipamentos.

Segundo Marcy Lopes, esses 'kits' serão utilizados exclusivamente para a satisfação de necessidades coletivas das pessoas, ou seja, para fins públicos.

"Não podem, em circunstância alguma, esses 'kits' serem utilizados para a realização de trabalhos essencialmente particulares, que não tenham uma incidência para a vida pública e a satisfação da maior parte das pessoas", frisou.

