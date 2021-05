Relatórios de execução a que a Lusa teve acesso mostram que até 05 de maio, a execução para todo o Governo atingiu 405 milhões de dólares (337,2 milhões de euros), ou 21,38% do OGE de 2021, cujo valor total ascende a 1.895 milhões de dólares (1.578 milhões de euros).

A maior taxa de execução regista-se na categoria de transferências (quase 36%), com uma execução de 28,59% em salários e vencimentos, de 17,25% em bens e serviços, de 2,79% em capital de desenvolvimento e de apenas 0,58% em capital menor.

No que se refere ao Fundo Covid-19, criado no ano passado para responder à pandemia, o relatório indica que a execução atingiu os 45,11%.

Em declarações à Lusa, o ministro das Finanças, Rui Gomes, disse que a execução no arranque do ano é "bastante confortável, tendo em conta que o país está a atravessar o primeiro surto da covid-19 com imposição de cercas sanitárias e confinamento obrigatório".

Dados comparativos mostram que a execução real -- excluindo compromissos e obrigações -- foi de 17% no primeiro trimestre deste ano, a segunda taxa mais elevada desde 2012, com o valor global executado (316 milhões de dólares, ou 262,9 milhões de euros) a ser o mais alto deste período.

"Como é sabido, a taxa de execução só arranca nos terceiro e quarto trimestres do ano, porque é o período em que os projetos/obras começam a ser executados", disse o ministro das Finanças timorense.

Entre os aspetos mais significativos da execução até agora, especialmente dado o impacto de várias cercas sanitárias e de confinamento obrigatório, Rui Gomes referiu que "os salários estão a ser pagos a tempo, e destacou que "nos últimos dois meses, os salários já estavam nas contas dos funcionários antes do dia 20".

As transferências públicas "estão a ser feitas, os serviços públicos estão a funcionar normalmente, como por exemplo a eletricidade", e até 04 de maio, já foram pagos 26,3 milhões de dólares [21,88 milhões de euros] a 102 companhias fornecedoras da cesta básica", referiu.

"A distribuição de cestas básicas já atingiu 85% em todo o território nacional, beneficiando 1.105.000 de pessoas", afirmou.

Desde o início do ano, o Ministério das Finanças realizou dois levantamentos do Fundo Petrolífero (FP), principal fonte de receitas do OGE, no valor total de 350 milhões de dólares (291,6 milhões de euros).

O levantamento mais recente, de 150 milhões de dólares (125 milhões de euros), foi realizado no passado dia 28 de abril, segundo informou Rui Gomes.

ASP // PNG

Lusa/Fim