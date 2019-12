Excedente orçamental de 1% até setembro - INE

O saldo orçamental atingiu 1% do Produto Interno Bruto (PIB) no conjunto dos três primeiros trimestres de 2019, divulgou hoje o INE, melhor que a previsão de um défice de 0,1% do Governo para o conjunto do ano.

economia

Lusa

economia/excedente-orcamental-de-1-ate-setembro-ine_5e00ab7110e21f1268d21927