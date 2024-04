Segundo as primeiras estimativas do serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo tiveram uma ligeira subida homóloga de 0,3%, para os 235 mil milhões de euros (ME) e, por seu lado, as importações recuaram 8,4% para os 211,4 mil ME.

No conjunto dos 27 Estados-membros, a balança comercial externa de bens registou um excedente de 22,1 mil ME, que se compara com o de 2,0 mil ME de fevereiro de 2023.

As exportações de bens da UE para o resto do mundo cresceram 0,7%, para os 210,6 mil ME e as importações diminuíram 9,0%, para os 188,5 mil ME.

Tanto na zona euro quanto na UE, o excedente registado em fevereiro no setor das máquinas e veículos quase duplicou em relação a janeiro de 2024 e o défice registado nos produtos energéticos continuou a diminuir.

