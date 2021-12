Num comunicado hoje divulgado, o Banco Central Europeu (BCE) informa que a zona euro registou um excedente de 16.000 milhões de euros em bens em outubro (contra 35.000 milhões de euros um ano antes) e 16.000 milhões de euros em serviços (contra 6.000 milhões de euros um ano antes).

No entanto, os rendimentos primários apresentaram um resultado equilibrado (défice de 1.000 milhões de euros um ano antes) e os rendimentos secundários também registaram um défice de 15 mil milhões de euros (contra um défice de 14 mil milhões de euros um ano antes).

O saldo da conta corrente mede as receitas e pagamentos ao exterior pela troca de bens, serviços, rendimentos e transferências.

O BCE acrescentou que o excedente da balança corrente da zona euro, em termos acumulados de doze meses, atingiu 311.000 milhões de euros em outubro, 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) e em comparação com um excedente de 186.000 milhões de euros em outubro de 2020 (1,6% do PIB).

Na conta financeira, os residentes da zona euro fizeram compras líquidas de valores estrangeiros no valor de 937.000 milhões de euros em outubro, em dados acumulados de 12 meses.

As compras líquidas de valores da zona euro por não residentes ascenderam a 140.000 milhões de euros no mesmo período.

Em investimento direto, os residentes da zona euro fizeram investimentos líquidos de 22.000 milhões de euros em ativos estrangeiros em outubro em termos acumulados de 12 meses, em comparação com desinvestimentos líquidos de 75.000 milhões de euros um ano antes.

Os não residentes também desinvestiram 30.000 milhões de euros na zona euro, em comparação com os investimentos de 58.000 milhões de euros efetuados um ano antes.

No investimento no mercado financeiro, os residentes da zona euro compraram 487.000 milhões de euros de ações estrangeiras no mesmo período, contra 215 mil milhões de euros no ano anterior.

As compras líquidas de títulos de dívida estrangeira por residentes da zona euro aumentaram para 450.000 milhões de euros em outubro, em termos acumulados de 12 meses, contra 278.000 milhões de euros no ano anterior.

Os não residentes aumentaram as compras de acções da zona euro para 383.000 milhões de euros em outubro, em termos acumulados de 12 meses, contra 153.000 milhões de euros no ano anterior.

Os não residentes venderam dívida da zona euro no valor de 243.000 milhões de euros, contra compras de 186.000 milhões de euros em outubro de 2020.

Noutros investimentos, as compras de activos estrangeiros por residentes na zona euro caíram em outubro para 173.000 milhões de euros, em comparação com 180.000 milhões de euros no mesmo mês de 2020, em ermos acumulados de 12 meses.

MC // MSF

Lusa/Fim