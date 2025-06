Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1424 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1421 dólares.

O euro também subiu face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1429 dólares.

Segundo os dados da Sentix, hoje divulgados, a confiança dos investidores na zona euro subiu em junho para 0,2 pontos, atingindo o valor máximo em um ano, sendo esta a segunda subida consecutiva.

O valor registado em junho compara com -8,1 no mês anterior.

Em Londres, as delegações da China e dos Estados Unidos prosseguiram hoje, pelo segundo dia, negociações comerciais, tentando reduzir as tensões comerciais, apesar da trégua que ambos os países alcançaram no mês passado após o seu encontro bilateral em Genebra.

O Banco Mundial (BM) reviu hoje em baixa as suas previsões para o crescimento mundial este ano, para 2,3% (uma queda de 0,4 pontos percentuais), alertando que a década de 2020 poderá registar o crescimento mais fraco dos últimos 60 anos.

Esta tendência está em linha com as previsões publicadas nos últimos meses pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), confirmando a continuação do abrandamento da economia mundial.

Em causa estão os efeitos do aumento das taxas alfandegárias nos Estados Unidos por Donald Trump e a guerra comercial que daí resultou entre Washington e Pequim, com o consequente abrandamento do comércio mundial.

Entretanto, a Comissão Europeia saudou hoje a abertura da China para voltar a exportar para a União Europeia (UE) os minerais conhecidos como terras raras, cuja escassez está a afetar a indústria dos países comunitários.

Desde 02 de abril, no âmbito da escalada tarifária com os Estados Unidos, Pequim impôs um novo regime de licenças que obriga as empresas estrangeiras a solicitar autorizações para exportar os minerais mencionados (samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio), alegando motivos de segurança nacional.

Divisas..............hoje...............segunda-feira

Euro/dólar............1,1424................. 1,1421

Euro/libra............0,84629................ 0,84251

Euro/iene.............165,61................. 164,98

Dólar/iene............144,98................ 144,46

