Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0045 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,0111 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0039 dólares.

Nestas eleições estão em jogo as maiorias na Câmara dos Representantes e no Senado, as duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos, permanecendo a incerteza quanto aos resultados finais.

Os republicanos têm uma ligeira vantagem para conquistar a maioria na Câmara dos Representantes, mas os democratas ainda podem controlar o Senado.

Divisas................hoje..............terça-feira

Euro/dólar.............1,0045.................1,0111

Euro/libra............0,88200................0,87225

Euro/iene.............146,38..................146,61

Dólar/iene............145,71..................145,00

EO // MSF

Lusa/fim