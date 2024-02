Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0783 dólares, quando na quinta-feira seguia a 1,0873 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0883 dólares.

Hoje foi anunciado que o mercado de trabalho nos Estados Unidos voltou a superar todas as expectativas em janeiro, com 353 mil empregos criados e uma taxa de desemprego estável em 3,7%, segundo dados do Departamento do Trabalho.

A criação de emprego ficou muito acima do esperado, o que reforça a possibilidade de as taxas de juro da Reserva Federal (Fed) baixarem mais tarde do que o previsto.

Até quarta-feira, os mercados apontavam março como a data mais provável para iniciar a descida das taxas de juro, que estão no nível mais alto desde 2001.

Divisas................hoje............quinta-feira

Euro/dólar............1,0783.................1,0873

Euro/libra............0,85457...............0,85366

Euro/iene.............160,17.................159,13

Dólar/iene............148,55.................146,37

