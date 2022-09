Euribor em máximos a 3 meses, 6 e 12 meses após decisão do BCE subir juros

As taxas Euribor subiram hoje a três meses, a seis e a 12 meses, face a quinta-feira, atingindo novos máximos em todos os prazos, um dia depois do BCE ter voltado a subir as suas taxas diretoras.