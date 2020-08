"O Departamento de Estado [equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros nos países europeus] e a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Interancional (USAID) continuam empenhados em ajudar os países mais vulneráveis do mundo no combate à doença do novo coronavírus", lê-se num comunicado hoje distribuído em Washington.

"Até agora os compromissos financeiros incluem 299 milhões de dólares [253 milhões de euros] do Fundo de Reserva de Emergência para as Doenças Contagiosas (ERF-USAID), aproximadamente 235 milhões de dólares [119 milhões de euros] dos fundos do Programa Global de Saúde, 558 milhões de dólares [472 milhões de euros] em assistência humanitária da conta da Assistência aos Desastres Internacionais (IDA) e 243 milhões de dólares [205 milhões de euros] do Fundo de Apoio Económico", lê-se no documento.