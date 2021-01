"Há um conjunto de grandes lideranças maconde que mobilizaram a etnia para (...) acabar com a ameaça dos 'jihadistas' radicais", afirmou em entrevista à Lusa, Fernando Jorge Cardoso, professor e investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa, um estudioso e analista de assuntos africanos.

Por isso, há uma intervenção étnica na "guerra" em Cabo Delgado, com "unidades de macondes, antigos combatentes [alguns já com uma idade avançada], que caçam nas matas os 'jihadistas'. Isso está a acontecer no último mês e os progressos são absolutamente fundamentais", adiantou.