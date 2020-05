O relatório "Futuros angolanos 2050 -- Para lá do petróleo" do Instituto Sul Africano de Estudos de Segurança (ISS, na sigla inglesa), publicado em março, conclui que o investimento em infraestruturas básicas de água e saneamento é o caminho mais eficaz para melhorar a estratégia de desenvolvimento do país, no curto e longo prazo.

"Um aumento razoável da despesa publica neste tipo de infraestruturas traduz-se em benefícios económicos e de saúde em larga escala. Em meados do século, a malnutrição infantil seria praticamente eliminada e a economia iria gerar um acumulado de 573,7 mil milhões de dólares (530 mil milhões de euros) a mais do que o atualmente estimado - um valor muito maior do que em qualquer outro cenário", sublinha o documento.