Centenas de estudantes de instituições públicas e privadas participam na segunda edição da Feira dos Estados Unidos da América (EUA) 2024, que decorre no Memorial António Agostinho Neto, em Luanda, e alguns enalteceram as relações de cooperação entre os dois países.

A iniciativa da Embaixada dos EUA em Luanda congrega várias exposições de empresas e universidades norte-americanas, que apresentam aos estudantes as oportunidades de emprego e formação, e também instituições angolanas.

Atentos às exposições e palestras sobre como trabalhar com negócios americanos, roteiro do visto para estudante e programas de intercâmbio da embaixada, os estudantes falaram sobre a importância da feira e da visita de Joe Biden a Angola, prevista para a primeira semana de dezembro.

"A relação [entre Angola e os EUA] tem vantagens, acho que durante os anos vai ter mais estudantes angolanos a irem para as universidades americanas e vai ajudar para agregar mais conhecimento", disse à Lusa a jovem estudante do Colégio Angolano Talatona (CAT) Bibiana Arcanjo, que espera concluir a formação superior nos EUA.

Érica Fontes, também estudante do CAT, aplaudiu a iniciativa da embaixada americana em manter os estudantes em contacto com a realidade norte-americana, a qual, defendeu, deve concorrer para a melhoria, no futuro, da economia de Angola.

A jovem considerou que a feira indicia as boas relações entre os dois países e que, "se continuar a crescer (...), só vai melhorar e trazer mais benefícios" para Angola.

"Se ele [Joe Biden, Presidente cessante dos EUA] vier cá com boas intenções de ajudar e estabelecer novas parcerias para desenvolver o país, será bem-vindo, agora se for apenas por um passeio não será bom para nós", afirmou.

Entre os estudantes que lotaram o principal auditório do Memorial em homenagem ao primeiro Presidente de Angola, estava Aguinaldo Leal, presidente da Associação dos Estudantes do Colégio 7 Saberes, que definiu a iniciativa como "encontro de criatividade e de intenção de progredir".

Aguinaldo entende que as relações entre Angola e os EUA "são muito boas", sobretudo devido aos apoios do gigante americano a Angola, classificando a feira como "um ganho muito importante para os estudantes".

Sobre a visita de Joe Biden a Angola, remarcada para a primeira semana de dezembro próximo, o líder estudantil disse que o país deve recebê-lo de "braços abertos", acreditando que esta será histórica e trará "novas oportunidades e soluções" para os problemas de Angola.

"Esperamos muita mudança, um Presidente norte-americano em Angola vai ficar na história, porque é um Presidente poderoso e vindo para Angola significa que está em busca de novas oportunidades e soluções para os nossos problemas", concluiu o estudante.

A Feira dos Estados Unidos da América 2024 (US FAIR, na sigla inglesa) decorre sob o lema "Construindo Pontes para o Futuro: Potencializando Oportunidades".

DAS // MLL

Lusa/Fim