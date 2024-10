"Já o afirmei e afirmo de novo aqui: este não é nem nunca será o orçamento do PS. Não é o nosso orçamento, não tanto porque seja da responsabilidade do Governo do AD, mas porque traduz uma visão que nós não partilhamos do país, dos seus problemas e dos caminhos para os resolver", afirmou Pedro Nuno Santos no discurso no encerramento de debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Afirmando que o PS nunca se quis substituir ao Governo na elaboração deste documento, o secretário-geral do PS recordou as três propostas que levou a Luís Montenegro durante as negociações orçamentais, que terminaram sem acordo, para "garantir mais segurança e estabilidade à vida dos portugueses".

"O país de 2024 não tem comparação com o país de 2015. Naturalmente, não resolvemos todas as dificuldades e novos problemas juntaram-se aos antigos", comparou o líder do PS.

À pergunta se conseguirá o Governo da AD resolver os problemas do país, Pedro Nuno Santos deu uma pronta resposta negativa.

"Não. Eu sei que este Governo tem apenas sete meses, mas já é tempo suficiente para percebermos que não tem nem a competência, nem as soluções para os problemas do país", acusou.

